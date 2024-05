Colpisce a testate un vigilante e gli ruba il telefono: arrestato

I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Parma, hanno arrestato un 40enne ghanese ritenuto il presunto responsabile del reato di rapina impropria e resistenza a Pubblico Ufficiale. L’episodio risale a qualche giorno fa quando una pattuglia della Sezione Radiomobile è intervenuta presso un supermercato di via Emilia Est, dove un addetto alla sicurezza era stato aggredito e rapinato del cellulare di servizio. Verso le 21.30 circa, mentre si trovava in servizio, aveva notato il 40enne che conosceva di vista in un evidente stato di alterazione psicofisica, mentre entrava all’interno del supermercato. Ha prelevato una lattina di birra e si è diretto verso le casse. A questo punto il vigilante ha cercato di dissuadere l’uomo a consumare la birra all’interno del negozio, ma in tutta risposta il 40enno lo ha aggredito facendolo cadere a terra e successivamente lo ha colpito con una testata sul naso.

La guardia a terra e stordita ha provato con il cellulare di servizio a richiedere l’intervento dei Carabinieri. Ma l'uomo glielo ha strappato dalle mani con veemenza guadagnando l’esterno del locale e facendo perdere le proprie tracce. Mentre i militari stavano raccogliendo la testimonianza del vigilante, è sopraggiunto un giovane che, in un evidente stato di agitazione, ha riferito che poco prima, mentre era in fila per entrare in un negozio si era accorto che un uomo di chiare origini africane gli aveva sfilato il cellulare dalla tasca dei pantaloni e aveva cercato di allontanarsi in tutta fretta. Il ragazzo nel tentativo di recuperare il proprio cellulare, era stato costretto ad ingaggiare una violenta colluttazione con l’uomo.

Vistosi raggiungere dai Carabinieri, ha preso un cartello stradale con i quali ha minacciato i militari. I Carabinieri lo hanno bloccato e posto in sicurezza, prima del trasporto presso la caserma di Strada delle Fonderie. Sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso dei due telefoni cellulari oggetto di rapina, restituiti ai legittimi proprietari. Durante le fasi del trasferimento in caserma ed all’interno degli uffici, il 40enne ha tentato più volte di colpire gli operanti. Nella circostanza, visto il persistere dello stato di aggressività, valutata l’assoluta pericolosità sociale e la totale mancanza di autocontrollo, il 40enne è stato arrestato perché ritenuto responsabile del reato di rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale. Su disposizione del P.M. di turno l’uomo è stato condotto in carcere, dove resterà in attesa della celebrazione della convalida dell’arresto.