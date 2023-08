Colpiscono un connazionale sparandogli alle gambe: arrestati due albanesi

Era stato ferito con tre colpi di pistola alla gamba, la notte del 3 maggio di un anno fa, il trentatrenne albanese residente a Salsomaggiore Terme. Prima che venisse sottoposto a intervento chirurgico è riuscito a fornire indicazioni chiave per risalire all'autore del gesto, un connazionale 35enne residente sempre nella città termale. La vittima ha individuato nella crisi coniugale della sorella la causa dell'aggressione, dato che lui era intervenuto più volte in difesa della donna contro il marito ed i suoi parenti. In questa circostanza il ferito ha indicato la partecipazione anche di un connazionale a lui sconosciuto all'aggressione. Secondo la ricostruzione dei fatti, il complice è sceso dall'auto insieme a colui che ha sparato e dopo l'esplosione dei colpi lo ha colpito con un pugno al capo. Entrambi gli albanesi, dopo l'agguato sono scappati a bordo di una vettura Audi. Grazie all'analisi delle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza di Salsomaggiore Terme, è stato possibile identificare l'auto usata per la fuga. Sulla scena del delitto sono stati recuperati tre bossoli e una porzione di ogiva, sottoposti a sequestro, unitamente all'ogiva estratta dal calcagno del ferito al termine dell'intervento a cui è stato sottoposto. La successiva attività investigativa, svolta sotto il diretto coordinamento della Procura della Repubblica di Parma, con l'importante collaborazione di diversi testimoni ed in sinergia con il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, ha permesso di individuare anche il secondo soggetto sconosciuto alla vittima: si tratta di un albanese 23enne, residente in Albania, in Italia da alcuni mesi, riconosciuto senza ombra di dubbio anche dal 33enne ferito nella grave aggressione. Le successive attività, svolte di concerto con l'Interpol, hanno permesso di localizzarlo ad aprile in Albania dove, a seguito della internazionalizzazione del provvedimento di cattura, è stato tratto in arresto dagli organi di polizia attivati dal Nucleo Investigativo di Parma. In questi giorni lo stesso è stato estradato in Italia e associato al carcere romano di Rebibbia per rispondere e difendersi davanti ai magistrati di Parma dei delitti contestatigli. La Procura della Repubblica ha chiesto il rinvio a giudizio per entrambi gli indagati e il Gip ha fissato a settembre la relativa udienza preliminare. Non è la prima volta che a Salsomaggiore succedono episodi del genere. La città termale in passato è stata interessata da fenomeni simili legati probabilmente al allo spaccio di stupefacenti, pur non essendo certo, al momento, il movente del delitto.