In via Trento con un coltello in tasca e un cacciavite nello zaino: 23enne denunciato

Il Comando Compagnia carabinieri di Parma ha messo in atto, nel piano operativo coordinato dal Comando Provinciale, specifici servizi di controllo del territorio al fine di garantire l’ordinato svolgimento della vita sociale e per contrastare qualsiasi forma di reato. Particolare attenzione è stata rivolta al controllo delle persone gravitanti in aree considerate sensibili come Stazione ferroviaria e zone limitrofe.

Nel corso del servizio, svolto alcuni giorni fa, una pattuglia di Parma Oltretorrente ha notato in via Trento un ragazzo in sella ad una bici, che alla vista della pattuglia ha cercato di cambiare direzione. Fermato dai carabinieri è stato trovato in possesso di un coltello con lama in acciaio della lunghezza totale di 15 centimetri, per il quale il porto è vietato dalla legge e nascosto nello zaino, di un giravite di 20 centimetri.

Accompagnato in caserma, e sottoposto a foto segnalamento in quanto sprovvisto di documenti e senza fissa dimora è risultato gravato da un provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto dell’Aquila.

Per i 23enne, una volta completate le formalità di rito, è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Parma perché ritenuto responsabile di porto illegale di oggetti atti a offendere.