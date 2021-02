Coltello e droga in tasca: denunciato un37enne

Proseguono i servizi, disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Parma, per prevenire e reprimere i reati predatori e lo spaccio di sostanza stupefacente nelle aree sensibili ed all’interno dei parchi cittadini. I Carabinieri della Stazione di Parma Centro, hanno denunciato un 37enne tunisino, in Italia senza fissa dimora, per detenzione di oggetti atti ad offendere. Fermato per un controllo in Via San Leonardo, gli è stato trovato addosso un coltello con una lama di oltre 10 centimetri. In tasca aveva anche dell'hashish, 2 grammi, tanti per segnalarlo come assuntore alla Prefettura.

Inoltre la pattuglia di Parma Oltretorrente, all’interno del Parco Ducale, ha pescato un 33enne gambiano, in Italia senza fissa dimora, in possesso di un cutter: denunciato anche lui per possesso di oggetti atti ad offendere.