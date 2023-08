Coltiva marijuana nel campo del vicino: denunciato 58enne

Chiede un pezzo di terreno al vicino per coltivare ortaggi invece semina marijuana: è finito nei guai un 58enne di Corniglio. L’uomo è stato denunciato ieri mattina dai Carabinieri per coltivazione di cannabis. I militari della Stazione di Langhirano durante un servizio di perlustrazione del territorio, poco fuori Corniglio, hanno notato in un campo privato alcune piante di canapa indiana. Organizzato un servizio di osservazione hanno individuato il 58enne come proprietario delle piante. Raggiunta l’abitazione, attigua al terreno, i militari hanno sequestrato diverse piante, alcune già in fiore, e denunciato l’uomo che subito ha ammesso le proprie responsabilità giustificandosi che le coltivava per uso personale.