Coltivano piante di marijuana sul terrazzo a pochi passi dai carabinieri: denunciati marito e moglie

Coltivavano piante di marijuana sul terrazzo della palazzina in cui vivono, a pochi passi dalla Caserna dei carabinieri di San Secondo. Due giovani, marito e moglie, sono stati identificati e denunciati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, durante un giro di controlli, si sono accorti della presenza delle dodici piante sul terrazzno ed hanno effettuato una perquisizione all'interno dell'abitazione. Dentro la casa i carabinieri hanno trovato, oltre alle dodici piante di marijuana - cresciute rigogliose sul terrazzo al sole - anche diverse scatole con marijuana essiccata, additivi e materiali per lo sbriciolamento e la pesatura.