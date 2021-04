Coltivazione artigianale di marijuana in bagno, arrestato 50enne: sequestrato un chilo di droga

L'uomo si è barricato in casa per non far entrare i carabinieri

Quando i carabinieri hanno suonato al campanello per entrare all'interno del suo appartamento per effettuare una perquisizione si è barricato all'interno dell'abitazione ed ha iniziato a tagliare le piantine di marijuana che aveva all'interno di uno sgabuzzino. Un 50enne italiano è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio: i militari, dopo pochi minuti, sono riusciti ad aprire la porta e ad entrare.

L'inquilino era ancora intento a tagliare le piantine: in bagno sono state trovate 14 vasi con all'interno piante di marijuana. C'erano anche alcune lampade riscaldante, collegate all’impianto di areazione ed il necessario per l’irrigazione. In una busta sistemata all’interno del lavello della cucina sono stati trovati i semi delle piante di marijuana e quanto reciso poco prima. Complessivamente è stato sequestrato un chilo di droga. Il 50enne è stato arrestato e messo ai domiciliari.