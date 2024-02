Compiano, a causa di una frana la Provinciale 66 è chiusa al traffico

A causa delle intense piogge della scorsa notte, si è verificato un distacco di materiale dal versante già interessato dallo smottamento di novembre e dicembre. Sono prontamente intervenuti i tecnici del Servizio Viabilità della Provincia di Parma e la ditta incaricata. La strada provinciale SP 66 è stata provvisoriamente chiusa al traffico nel tratto compreso fra piazzale Ilaria Alpi e la CRA Rossi Sidoli. Nelle prossime ore sono previsti gli opportuni interventi per la messa in sicurezza in modo poter riaprire la strada quanto prima. Pertanto, per raggiungere il capoluogo di Compiano ed il centro storico occorre obbligatoriamente transitare da Strela.

Seguiranno ulteriori aggiornamenti