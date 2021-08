Compra online per 500 euro la playstation 5 per il nipote ma viene truffata: denunciato 34enne

Voleva fare un bel regalo al nipote e così ha cercato e trovato un annuncio online per la vendita di una Playstation 5. Una donna 60enne residente a Roccabianca, nonostante abbia chiesto al venditore numerose immagini del prodotto e anche un documento di identità del venditore, è stata truffata da un 34enne di origine catanese e residente nella nostra città che l'ha indotta a versare 500 euro su una postepay e poi si è reso irraggiungibile. La truffa è stata messa in atto nei giorni scorsi: i carabinieri di Roccabianca sono riusciti a risalire all'autore della truffa e a denunciarlo. I militari hanno effettuato alcuni riscontri telefonici e sono riusciti ad identificare il giovane, che non corrispondeva a quello della carta di identità fornita alla 60enne: il 34enne, con alcuni precedenti per truffa, è stato denunciato per truffa aggravata.