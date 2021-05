Compra online vestiti di marca ad un prezzo stracciato ma non arrivano: 24enne truffata

L’inserzione sul sito “Subito.it” era di quelle da non lasciarsi sfuggire. Vestiti di marche prestigiose nuovi, in vendita a prezzi stracciati in seguito al fallimento di alcuni negozi, schiacciati dalla crisi. Una giovane 24enne di Colorno non ha saputo resistere alla tentazione e ha deciso di acquistare on line tre vestiti per circa 300 euro. Dopo aver contattato un ragazzo campano per telefono la 24enne si è convinto della veridicità dell'annuncio ed ha pagato i vestiti con una ricarica Postepay. Il venditore, dopo aver avuto la conferma del pagamento, è sparito nel nulla. I vestiti non sono mai arrivati e la ragazza si è rivolta ai carabinieri di Colorno: dopo alcune indagini i militari sono riusciti ad identificare il truffatore - un giovane di Casera - denunciato per truffa aggravata e sostituzione di persona.

I CONSIGLI DELL'ARMA - I Carabinieri, ancora una volta, invitano a verificare con attenzione offerte di vendita eccessivamente vantaggiose, con prezzi fuori dal mercato. In caso di dubbio, rivolgersi ai militari dell’Arma prima di inviare soldi a sconosciuti, può aiutare a non incorrere in truffe del genere, fenomeno sempre più diffuso che, grazie alla “professionalità” dei truffatori, rischia di coinvolgere vittime di ogni età.