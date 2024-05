Compra una radio sul web, paga ma non riceve la merce: denunciato 55enne

Conclusa dai Carabinieri di Colorno un’articolata indagine a seguito della quale un 55enne italiano è stato denunciato alla Procura di Parma per truffa.

Ad incappare nel solito raggiro della vendita on line di merce che non viene mai spedita questa volta è stato un 60enne di Colorno che, attirato dall’offerta di una radio portatile pubblicata su di una piattaforma on line, dopo qualche tentennamento si è fatto convincere dallo pseudo venditore ad effettuare una ricarica di 70 euro su di una carta postePay. L’acquirente inizialmente aveva tentato di concordare il pagamento dell’oggetto una volta ricevuto, ma il venditore, da navigato imbonitore, lo convinceva invece a fare la ricarica.

L’acquirente, dopo un periodo di attesa di 10 giorni e vari tentativi di avere informazioni sul suo “pacco”, si è dovuto rassegnare all’evidenza di essere stato truffato. Il colornese a questo punto, amareggiato si è recato ai Carabinieri per sporgere denuncia.

I Carabinieri di Colorno hanno immediatamente iniziato le indagini, ed attraverso la minuziosa analisi della documentazione bancari e telefonica acquisita, hanno individuato quello che al momento è stato ritenuto il presunto autore della truffa.

Al termine dei riscontri il 55enne, gravato da segnalazioni di polizia per reati compiuti con lo stesso modus operandi, è stato denunciato alla Procura della Repubblica per il reato di truffa.