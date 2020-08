Con "Hospitale" ritorna Parma Capitale

Inaugura il 5 settembre la grande installazione di Parma Capitale Italiana della Cultura 2020+21 "Hospitale - Il futuro della memoria": la storia dell’Ospedale Vecchio in un’installazione video per due attori e i loro corpi, visitabile dal 5 settembre all'8 dicembre e pensata appositamente per l’iconica Crociera dell’Ospedale Vecchio che, insieme all’intero Complesso Monumentale, dal 2016 è oggetto di un importante intervento di rigenerazione urbana che darà vita a un museo multimediale permanente dedicato alla memoria della città.

