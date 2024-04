Con la droga nell'ex scalo Merci: denunciato

Nel corso dei posti di controllo a carattere dinamico disposti sono state identificate 61 persone e controllati oltre 50 mezzi. A seguito dei controlli sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Parma per il reato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio:

Un 38enne ivoriano residente a Parma, ma senza fissa dimora con precedenti di Polizia trovato in possesso di 16 grammi di hashish. Nello specifico una pattuglia dei Carabinieri di Parma Oltretorrente, nel corso di un controllo proprio nell’area detta “ex scalo ferroviario” notava il 38enne ivoriano, volto conosciuto, che alla vista dei Carabinieri cercava di allontanarsi, per poi nascondersi all’interno di una capanna, utilizzata quale ricovero di fortuna. Seguito dai Carabinieri ha cercato di disfarsi di un involucro in carta, gettandolo a terra e che recuperato è risultato contenere 16,00 gr. di hashish.

L’attività ha consentito di segnalare, ai competenti uffici della Prefettura, 7 giovani aventi dai 20 ai 25 anni, trovati in possesso di piccoli quantitativi di hashish e marjuana per uso personale.

per il reato di porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere un 53enne italiano residente a Parma, con precedenti di Polizia che in Viale fratti, nei

pressi del parcheggio Dus Duc è stato trovato in possesso di un cacciavite della lunghezza di cm.25 che veniva sequestrato. Un 40enne residente in provincia che a seguito di controllo in via Palermo, veniva trovato in possesso di un coltello tipo roncola della lunghezza di 15 cm. che veniva sequestrato