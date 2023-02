Con la patente ritirata, abbatte un palo della luce e scappa a piedi

La patente gli era stata revocata nel 2021 ma, guidava ugualmente ed ha provocato un incidente. Il tutto è avvenuto a Colorno, in Via Roma, nel cuore della notte tra sabato e domenica, quando il conducente perso il controllo del mezzo abbatte un palo della luce e termina la corsa contro la recinzione di un’abitazione. Immediata la chiamata, al numero d’emergenza 112 della Compagnia di Fidenza dei cittadini svegliati dal rumore dell’urto, che fa intervenire la pattuglia della Stazione di San Secondo Parmense. I militari individuano il mezzo ma, nessuna traccia di chi fosse alla guida, in quanto si è dato alla fuga. Sono serviti pochi giorni per risalire all’identità del conducente, un 40enne italiano che, utilizzava un’auto noleggiata dall’azienda per cui lavora ed a lui data in uso. Lo stesso è stato sanzionato per una cifra superiore a 5 mila euro per guida con patente revocata, perdita del controllo del mezzo e per aver causato un incidente stradale con danni senza fermarsi. Negli ultimi giorni, nelle ore notturne, nel corso dei controlli alla circolazione stradale, effettuati in tutta la Provincia, sono stati fermati diversi automobilisti alla guida con patente revocata o mai conseguita. Nella notte a Parma, la pattuglia della Sezione Radiomobile, ha fermato un 23enne che alla richiesta dei documenti riferiva di non aver mai conseguito la patente. Lo stesso oltre alla prevista sanzione amministrativa che, prevede anche il sequestro del mezzo, è stato segnalato alla Prefettura di Parma quale assuntore di sostanza stupefacente in quanto trovato con alcuni grammi di hashish. Sempre a Parma, nella notte, sono stati fermati due ragazzi a bordo di un autoveicolo. Dal controllo dei documenti è emerso che l’autista aveva la patente sospesa. Sanzionato con una cifra superiore ai 2 mila euro mentre il mezzo è stato affidato all’amico. L’ultimo, martedì notte in Via Colorno, dove ad un posto di controllo è stato fermato un cittadino nigeriano che guidava l’autovettura senza mai aver conseguito il documento di guida, anche in questo caso salata sanzione e sequestro del mezzo.