Con uno skateboard danneggia le auto, poi si scaglia contro i carabinieri: arrestato

Colpisce le auto in transito, quelle parcheggiate e tutto ciò che gli capita a tiro con uno skateboard. Poi, prima di scappare alla vista delle gazzelle dei carabinieri, si è scagliato contro i militari aggredendoli con calci e pugni per evitare il controllo. E' accaduto nel pomeriggio di ieri in Via Venezia nei pressi di un supermercato. Diverse le chiamate al numero d’emergenza del 112 che segnalavano un uomo in evidente stato di agitazione mentre brandiva uno skateboard e colpiva tutto quello che trovava attorno, comprese autovetture in transito e parcheggiate. Alla fine il conteggio è stato di tre mezzi danneggiati. Sul posto sono intervenuti i militari della Sezione Radiomobile che, individuato l’uomo in evidente stato di alterazione e con la tavola in mano, hanno tentato di riportarlo alla calma ed alla richiesta dei documenti sono stati aggrediti. Bloccato e condotto in caserma è stato identificato in un 44enne originario della Costa d’Avorio e, al termine delle formalità di rito è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni in quanto un militare è dovuto ricorrere alle cure del Pronto Soccorso e danneggiamento.