Condannato per tentato furto e rapina, 30enne arrestato

Dal 2017 al 2022 si è reso responsabile nella provincia di Bologna, Reggio Emilia, Mantova e Parma dei reati di tentato furto aggravato e rapina aggravata venendo riconosciuto colpevole dai competenti Tribunali che l’hanno giudicato. Nello specifico, il 16 dicembre 2017, l'uomo condannato è stato arrestato in flagranza di reato in quanto, tentava di rubare merce di varia natura presso due noti esercizi commerciali di Bologna. Nel dicembre 2020 veniva nuovamente arrestato in flagranza, in quanto, all’interno dell’esercizio commerciale Media Word del Centro commerciale i Petali, oltrepassava la barriera della casse dopo essersi impossessato di 6 confezioni di auricolari per un valore commerciale di circa 1000 euro che aveva occultato all'interno una borsa con all'interno una schermatura in carta stagnola e nastro adesivo da pacchi atta ad eludere i dispositivi di antitaccheggio.

Il 29 gennaio 2018, tentava il furto presso l’Ipercoop “Virgilio di Mantova. Il 3 dicembre 2022 a Colorno, unitamente ad altre due persone, con volto coperto, previa effrazione della porta d'ingresso, si introduceva all'interno di una profumeria successivamente minacciando con un piede di porco il gestore del limitrofo ristorante, il quale era accorso a seguito dei rumori uditi, e che contattava il numero d'emergenza 112, che inviava sul posto i militari i quali, bloccavano ed arrestavano l’odierno condannato.

Tutta la refurtiva consistente in 320 euro in denaro contante e circa 60 mila euro in profumi di varie marche, veniva rinvenuta dai carabinieri. A seguito degli iter processuali, l’uomo, veniva giudicato colpevole dai competenti Tribunali che l’hanno giudicato. Per questi motivi, l’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma, luogo in cui si è consumato l’ultimo reato, ha emesso un provvedimento restrittivo di cumulo pene. Il 37enne, dovrà scontare una pena complessiva pari a 5 anni, 2 mesi e 21 giorni di reclusione oltre al pagamento della multa di 1355 euro. A carico della 37enne, pendevano infatti quattro sentenze di condanna, e i militari della Tenenza di Scandiano, dopo aver ricevuto il provvedimento, hanno raggiunto l’uomo presso il luogo di residenza dove si trovava già ai domiciliari, conducendolo nel carcere di Reggio Emilia