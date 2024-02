Conducenti ubriachi alla guida, tre clandestini denunciati: controlli dei carabinieri tra Langhirano e Traversetolo

Una persona denuncia per porto abusivo di oggetti atti a offendere, tre perché irregolari sul territorio nazionale, due patenti ritirate per guida in stato di ebrezza alcolica, 5 giovani segnalati alla Prefettura di Parma come assuntori di stupefacenti.

I carabinieri di Langhirano e Traversetolo, coadiuvati dalla “gazzelle” della Sezione Radiomobile sono stati distribuiti nei punti nodali del territorio dei due comuni controllando per ore, di fatto, ogni macchina in ingresso e in uscita. Una 47enne italiana, residente a Langhirano, alla guida

della sua auto, sottoposta al controllo dell'etilmetro con esito positivo, si rifiutava di sottoporsi ai successivi accertamenti. Come previsto dal codice della strada è stata denunciata alla Procura della Repubblica e contestualmente le è stata ritirata la patente di guida.

Un 35enne albanese, residente a Langhirano è stato sanzionato amministrativamente in quanto alla guida dell’auto, sottoposto a controllo con l’etilometro in dotazione è risultato positivo con un tasso alcolemico di 0,66 L/g. Come previsto dal codice della strada, l’uomo è stato sanzionato in via amministrativa e patente ritirata.

Sprovvisto di patente di guida perché mai conseguita è risultato un 44enne di origini indiane, controllato alla guida della sua auto. Sanzionato amministrativamente. Durante uno dei controlli alla circolazione stradale un 33enne residente a Traversetolo, benché in regola con documenti e assicurazione, è stato perquisito di iniziativa dai militari, insospettiti dalla sua agitazione e trovato in possesso di un coltello della lunghezza di

19 centimetri, che è stato sequestrato: il 33enne denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica.

Due marocchini di 31 e 24 anni ed un liberiano di 46 anni sono stati denunciati perché irregolari sul territorio nazionale. Il 46enne è risultato gravato altresì da un provvedimento di espulsione messo nell’anno 2023 dal Questore di Parma. Cinque le persone trovate in possesso di modiche quantità di stupefacenti, segnalati alla Prefettura come consumatori di hashish e marjuana. Si tratta di un 23enne di Parma un rumeno 33enne residente a Sorbolo e tre ventenni residenti nell’appennino parmense. Nel corso dei controllisono state controllate e identificate 87 persone e 37 autovetture.