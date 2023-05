Conducenti ubriachi e con il cellulare alla guida, i carabinieri setacciano Fidenza: 9 persone trovate con la droga

Nel corso di alcuni controlli dei carabinieri a Fidenza tre automobilisti di età compressa fra 30 e 55 anni, sono stati multati poiché intenti alla guida usando il telefono cellulare. Il fenomeno, per niente trascurabile e causa di tanti incidenti stradali, anche gravi, determinati da pochi attimi di distrazione, è sotto la lente d’ingrandimento delle pattuglie che operano i controlli proprio in ottica preventiva. La violazione comporta una sanzione amministrativa che varia da un minimo di 165 a un massimo 660 euro, con inoltre la decurtazione di 5 punti e in caso di recidiva nel biennio anche la sospensione della patente di guida da uno a tre mesi.

Due le patenti ritirate ad altrettanti uomini denunciati alla Procura della Repubblica di Parma per guida in stato di ebbrezza: sono un fidentino 50enne, che ha evidenziato un tasso alcolemico particolarmente elevato, pari a 3,78 g/l, molto vicino alla soglia che causa il coma etilico; il secondo un bussetano di 34 anni, dopo aver perso il controllo del proprio mezzo, creando grande pericolo agli altri utenti della strada, sebbene in evidente stato di alterazione psicofisica dovuto all’abuso di alcool, ha rifiutato di sottoporsi ai test obbligatori Per legge. Entrambe le patenti di guida sono state immediatamente trasmesse alla Prefettura di Parma, per i competenti provvedimenti di sospensione.

Apporto fondamentale al controllo straordinario del territorio, è stato fornito dai cani antidroga dei carabinieri cinofili di Bologna, il cui fiuto ha permesso di sequestrare diverse dosi di cocaina e hashish detenute per uso personale a carico di nove persone (di età compresa fra 22 e 45 anni), tutte segnalate alla Prefettura di Parma quali assuntori di droghe.

Nei confronti di due assuntori, che avevano l’immediata e diretta disponibilità di veicoli a motore, si è anche proceduto al ritiro della patente di guida per 30 giorni. Infine un fidentino 52enne sottoposto al regime degli arresti domiciliari è stato rintracciato fuori dalla propria abitazione in evidente stato di ebbrezza. Lo stesso è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Parma per evasione e sanzionato per ubriachezza molesta in luogo pubblico.

I Reparti dipendenti della Compagnia Carabinieri di Fidenza negli ultimi giorni hanno infatti ulteriormente intensificato i servizi di controllo del territorio, mediante l’impiego di un massiccio numero di pattuglie in divisa e in borghese.

Numerose pattuglie - in servizio nell’arco delle 24 ore - hanno attentamente perlustrato e vigilato i quartieri densamente popolati, i parchi cittadini, gli scali ferroviari (Fidenza Centro e Vaio), i vasti poli commerciali, il casello autostradale A1 e le principali arterie di transito (S.S. 9 Via Emilia, S.P. 588 Parma – Cremona e Strada “Asolana”). Non sono mancati i controlli, soprattutto nell’arco serale e notturno, nelle frazioni di Castione Marchesi, Fornio e Santa Margherita.

I posti di controllo istituiti dai militari del Nucleo Radiomobile, supportati dai colleghi del Nucleo Cinofili di Bologna e rinforzati dalle pattuglie delle Stazioni Carabinieri di Busseto, Soragna, Fontanellato, San Secondo P.se, Polesine Zibello, Roccabianca, Sissa Trecasali e Colorno, hanno consentito un’ottima attività di prevenzione per quanto concerne la sicurezza stradale.