I carabinieri setacciano le strade e i quartieri, 3 conducenti ubriachi alla guida: segnalati 17 consumatori di droga

I Carabinieri del Comando Provinciale di Parma, hanno dato corso ad un controllo straordinario del territorio nella sera e notte di questo venerdì, prevedendo una massiccia presenza delle pattuglie ed intensificando il numero dei controlli, con l’obiettivo di aumentare la presenza sulle principali

arterie stradali e di intercettare gli autori dei reati predatori. Le numerose pattuglie in servizio nel territorio, coordinate dal Comando Provinciale, ha infatti

permesso di contenere gli incidenti stradali legati alla velocità, all’abuso di alcool o uso di stupefacenti sia nel capoluogo che nel resto del territorio ducale, garantendo particolare incisività ai controlli svolti, anche per merito del supporto di pattuglie in abiti civili. Complessivamente, sono state controllate oltre 350 persone e 170 veicoli.

Tutti i conducenti sono stati sottoposti a etilometro e fortunatamente il numero delle sanzioni (3) è stato particolarmente ridotto rispetto al grande numero dei controlli eseguiti ad opera dei militari delle 4 Compagnie Carabinieri, dando prova di come la grande maggioranza dei cittadini sia ben

informata sulle rigide regole in tema di alcool, lasciando la guida a chi non ha fatto uso di bevande alcoliche.

Non sono mancati i controlli nei parchi e presso la stazione ferroviaria presenti nei territori delle 4 Compagnie, 17 persone sono state segnalate alla Prefettura come consumatori di stupefacenti, poiché trovati in possesso di piccoli quantitativi di hashish, cocaina e marijuana. Nel complesso, la cornice di sicurezza posta in essere dal Comando Provinciale si è rivelata adeguata scongiurando il verificarsi di particolari criticità, anche, da evidenziare, grazie al rispetto delle norme da parte di quasi tutta la cittadinanza.