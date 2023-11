Conducenti ubriachi alla guida, controlli a Salsomaggiore: ritirate due patenti

Nel corso dell’ultimo week-end la Compagnia carabinieri di Salsomaggiore Terme ha effettuato una serie di servizi sul territorio finalizzati alla prevenzione dell’uso di alcool e droghe alla guida e di altre condotte pericolose per la sicurezza degli utenti della strada e della popolazione in generale e al contrasto del consumo di sostanza stupefacenti.

Gli equipaggi del Nucleo Radiomobile e delle Stazioni hanno predisposto controlli sulle principali vie di comunicazione e negli orari e giorni ritenuti maggiormente a rischio, anche con l’ausilio di apparati per la rilevazione del tasso alcolico. Nel corso dei controlli sono stati denunciati due automobilisti risultati avere un tasso di alcool nel sangue superiore a quello consentito, con conseguente ritiro immediato della patente di guida. Tre ragazzi tra i 18 e i 19 anni sono stati invece segnalati alla Prefettura di Parma come assuntori di stupefacenti, poiché trovati in possesso di piccoli quantitativi di hashish e

marijuana, per uso personale. Stesso provvedimento per due 40enni, trovati in possesso di circa 1,5 grammi di cocaina.