Confartigianato: "A disposizione le nostre sedi per le vaccinazioni"

“Usare ogni sito possibile per la campagna di vaccinazione contro il coronavirus. Nell'emergenza covid, i punti di somministrazione devono essere aumentati utilizzando ogni possibile soluzione”. E' quanto avrebbe proposto il neo commissario straordinario all'emergenza Covid, Paolo Francesco Figliuolo, nel corso della riunione tra Governo, Regioni ed enti locali sul piano vaccini. Confartigianato Emilia-Romagna raccoglie immediatamente questo appello e mette a disposizione tutte le sue sedi territoriali delle città con più di 15.000 abitanti e le strutture sanitarie convenzionate per potere garantire in tempi rapidi la vaccinazione degli imprenditori, dei loro famigliari e dei dipendenti delle aziende associate. Confartigianato è pronta per definire con le autorità preposte alla gestione della pandemia e del piano vaccinale in Italia le modalità di intervento e l’organizzazione logistica e sanitaria per potere procedere in totale sicurezza e rapidità con le vaccinazioni, dando così un contributo alla più rapida soluzione per uscire da questa drammatica crisi.