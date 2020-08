Consegnato il ricavato delle mascherine benefiche al Seirs

Questa mattina è stato consegnato alla Pubblica Assistenza SEIRS Croce Gialla Parma, il ricavato della vendita delle mascherine benefiche vendute nella campagna condotta da 'Io Parlo Parmigiano' .

Le mascherine prodotte da "Vanesia" di Ceriati Silvana in collaborazione con Mozzoni Store e Toyland Parma sono state vendute e il ricavato è stato interamente dato in beneficenza per sostenere il progetto "0-100", progetto di polisoccorso, della Pubblica Assistenza SEIRS Croce Gialla Parma OdV.