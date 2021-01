Consumano bevande davanti al bar: i carabinieri multano i clienti e fanno chiudere il locale

Stavano consumando alcune bevande all'esterno di un bar, creando assembramento. Sei clienti sono stati multati dai carabinieri di Sorbolo che, nel corso di alcuni controlli per verificare il rispetto delle norme anticontagio, si sono accorti della presenza di alcune persone davanti al locale. I carabinieri sono arrivati sul posto ed hanno identificato le persone presenti. In totale i militari hanno elevato sanzioni per 2.400 euro: al legale rappresentante del bar, un 47enne di Sorbolo, è stato contestato di non aver fatto rispettare il divieto di sostare all'esterno del locale. Il bar è stato chiuso per cinque giorni.