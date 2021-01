Consumano cibo e bevande, la polizia fa chiudere un circolo privato: i clienti scappano

Controlli nel corso del fine settimana per quanto riguarda il rispetto delle normative anticontagio nel centro storico di Parma. I poliziotti hanno scandagliato il territorio, insieme ad alcune pattuglie dell'Arma dei carabinieri, alla guardia di finanza e alla polizia Locale. In totale sono stati utilizzati 14 pattuglie. E' stato chiuso un circolo privato, all'interno del quale alcune persone stavano consumando cibi e bevande. All'arrivo dei poliziotti i clienti sono scappati. Per il titolare è scattata una sanzione di 400 euro, oltre alla chiusura del circolo per cinque giorni, come disposto dalle normative anticovid. Due cittadini, provenienti da fuori Regione, sono stati identificati e sanzionati con 400 euro di multa: non avevano nessuna motivazione valida per essere a Parma. In totale sono state controllare 120 persone e 37 locali.