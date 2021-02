Consumano cibo e bevande vicino al bar: multa di 400 euro e locale chiuso per 5 giorni

Hanno acquistato cibo e bevande da asporto ma poi si sono fermati a consumarle nei pressi del locale. Per questo motivo il legale rappresentante di un bar di Sorbolo Mezzani è stato sanzionato con una multa di 400 euro. I carabinieri, infatti, mentre transitavano in zona, si sono accorti della presenza dei clienti, nelle immediate vicinanze dell'esercizio commerciale.

I militari hanno sanzionato il titolare 38enne pe la violazione delle norme per il contrasto del contagio da Covid-19. Il bar è stato chiuso per cinque giorni. A Traversetolo un 19enne, positivo al coronavirus, si è allontanato dalla sua abitazione ed è stato identificato dai carabinieri della stazione locale. Il giovane è stato denunciato per aver violato la quarantena e per inosservanza delle disposizioni previste in caso di positività al virus.