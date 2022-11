Consumano cocaina al parco Ducale: tre 20enni fermati dai carabinieri a cavallo

I Carabinieri della Compagnia di Parma sono stati ancora una volta impegnati in una massiccia attività di controllo straordinario del territorio, con numerose pattuglie appositamente dedicate con il supporto di unità “civetta”, due unità cinofile del Nucleo di Bologna e una pattuglia a cavallo. L’attività si è concentrata negli orari pomeridiani e serali, consentendo di rispondere adeguatamente alle numerose richieste di intervento della cittadinanza, oltre 400, e soprattutto monitorare e verificare la posizione di numerosi giovani che hanno destato sospetto o fermati in aree solitamente frequentati da spacciatori.

Tre ventenni sono stati controllati nel Parco Ducale, segnalati dall’unità cinofila e fermati con l’ausilio della pattuglia a cavallo. Questi inizialmente nervosi e schivi alla fine hanno spontaneamente consegnato due dosi di cocaina destinata all’uso personale, venendo segnalati alla competente autorità amministrativa ed avviati presso i competenti uffici sanitari per cercare di determinarli alla disintossicazione, visti i nefasti effetti psicofisici di tali sostanze sull’organismo umano.

Un altro diciannovenne è stato deferito perché nel corso dei controlli subiti su via Venezia è stato trovato in possesso di un coltello da cucina, di cui non sapeva giustificare il porto.

Diversi i soggetti sottoposti a verifiche con l’etilometro e fortunatamente tutti hanno avuto tassi rientranti nei limiti di legge, segno inequivocabile che la campagna contro l’incidentalità causata dalla guida in stato di ebbrezza, che nelle ultime settimane ha portato al ritiro di decine di patenti, sta finalmente dando i suoi frutti.

L’attività di controllo proseguirà incessanti nei prossimi fine settimana.