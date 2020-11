Consumano il cibo vicino al locale: bar Rustici chiuso per 5 giorni

Avrebbero consumato i prodotti - pizze al trancio e una bottiglia di vino - nei pressi del bar all'interno del quale li avevano appena acquistati e non a domicilio, come previsto dalla norme per il contrasto del contagio da Covid-19. Per questo motivo il locale - il bar Rustici - è stato chiuso per cinque giorni dalla polizia Locale di Parma. I controlli degli agenti sono avvenuti nella mattinata di sabato. Ora i titolari del bar hanno annunciato di voler far ricorso contro il provvedimento che impone la chiusura.