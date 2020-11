Contagi in sedici scuole tra Parma e provincia: chiusa una sezione dell'asilo Arcobaleno

Tra martedì e giovedì scorso i professionisti del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda Usl di Parma sono stati impegnati nella gestione di casi di coronavirus che hanno coinvolto alcune scuole di Parma e provincia.

A seguito delle indagini epidemiologiche eseguite, i sanitari hanno disposto la quarantena in varie classi e sezioni di 16 scuole tra città e provincia: a Parma, una sezione della scuola di infanzia Aquilone, una sezione del nido Fantasia, una sezione dell’asilo Cappuccetto rosso, una sezione dell’asilo nido Fiocco di neve, una classe della scuola elementare Rodari, una classe IC Albertelli Newton, una classe della scuola media Fra Salimbene, due classi della scuola media Vicini, una classe della scuola media La Salle, una classe del liceo Bertolucci, una classe dell’ENAIP; in provincia, una sezione della scuola d’infanzia IC Collecchio, una sezione scuola di infanzia Allende di Collecchio, una classe della scuola elementare Athos Maestri di Sala Baganza, una classe della scuola media di Lesignano, una classe dell’istituto Magnaghi di Salsomaggiore.

In queste classi e sezioni alunni e insegnanti sono stati o saranno sottoposti a tampone.

Sospesa in via precauzionale la frequenza di una sezione dell’asilo Arcobaleno da oggi (6 novembre), in attesa degli esiti dei tamponi che verranno fatti a breve a bambini e insegnati.

Sono stati altresì riscontrati isolati casi di positività in 21 scuole tra Parma e provincia: a Parma, scuola elementare Corridoni, IC Bocchi Racagni, scuola media Fra Salimbene, scuola media Malpeli, IC Albertelli Newton, scuola Forma Futuro, ENAIP, ITAS Bocchialini, IPSIA Primo Levi, ITIS Da Vinci, Istituto Rondani, liceo Marconi; in provincia, scuola elementare Romagnosi di Salsomaggiore, scuola primaria Pezzani di Noceto, scuola primaria di Albareto, scuola media di Roccabianca, scuola media Sant’Agostino di Salsomaggiore, IC Torrile, scuola media IC Guareschi, scuola media di Busseto, IC Malerba di Berceto.

In queste scuole, nelle classi dove sono stati rilevati isolati casi di positività al coronavirus, l’attività didattica continua regolarmente, ma alunni e insegnanti saranno sottoposti a tampone.