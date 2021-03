Continua la campagna vaccinale: a Parma ripartono le prenotazioni per gli ultra 75enni

Alle 12 sono ripartite oggi le prenotazioni sospese per qualche ora, e vengono mantenuti gli appuntamenti per tutti coloro che avevano già prenotato ieri

La campagna di vaccinazione contro il coronavirus prosegue. Dopo la sospensione temporanea e in via precauzionale del vaccino AstraZeneca, decisa dall’Agenzia italiana per il farmaco (Aifa), l’Azienda Usl di Parma riapre le prenotazioni delle vaccinazioni per le persone dai 75 ai 79, ripartite oggi alle 12 dopo una sospensione di qualche ora stamattina. Vengono mantenuti tutti gli appuntamenti con il vaccino per tutti gli ultra 75enni che avevano già prenotato ieri.

“Le prenotazioni per chi ha più di 75 anni sono state riaperte a metà giornata e proseguiranno senza interruzioni – assicura il sub commissario sanitario dell’Azienda Usl di Parma, Romana Bacchi – Le somministrazioni che vengono eseguite ora utilizzano i vaccini al momento disponibili per le categorie più fragili, che sono Pfizer nei centri vaccinali e Moderna nelle strutture e al domicilio. Speriamo che questa situazione di sospensione del vaccino AstraZeneca venga superata il prima possibile, perché i vaccini restano l’unico strumento efficace per poter sconfiggere il coronavirus e uscire dall’emergenza sanitaria”.

La campagna vaccinale continua dunque con la riapertura delle prenotazioni per gli ultra 75enni, che avviene nelle consuete modalità di prenotazione (numero verde, cup, farmacie, on line). Le persone già prenotate oggi e domani per la vaccinazione con AstraZeneca (oltre 600 tra forze dell’ordine, personale scolastico e universitario) sono state tutte avvisate via sms della sospensione dell’appuntamento che verrà riprogrammato non appena possibile in una nuova data. Per le oltre 7.500 persone ultra 75enni, che lunedì 15 marzo erano già state prenotate, l’appuntamento rimane per ora confermato nella data già fornita.

Proseguono anche le prenotazioni, esclusivamente a cura dell’Azienda Usl, per le vaccinazioni alle persone estremamente vulnerabili iniziate lunedì 15, per le quali viene utilizzato il vaccino Pfizer.