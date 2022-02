Continua la lotta allo spaccio: i carabinieri denunciano 4 pusher

Un nigeriano di 33 anni, sorpreso dai carabinieri mentre vendeva una dose di crack ad un parmigiano, è stato fermato e denunciato dai carabinieri di Parma. Un secondo pusher, sempre di nazionalità nigeriana, è stato fermato mentre cedeva una dose di cocaina ad un altro consumatore. Ancora controlli antidroga in città e ancora denunce e segnalazioni: ieri, 14 febbraio, i carabinieri hanno setacciato il centro e le aree verdi cittadine. All'interno del parco Ducale due spacciatori hanno visto i militari ed hanno cercato di fuggire: sono stati bloccati dopo pochi metri. In tasca avevano in totale poco più di 20 grammi di hashish.

Il pusher 33enne, fermato in Oltretorrente e conosciuti dai militari, è stato denunciato per aver spacciato una dose di crack: il consumatore parmigiano è stato segnalato in Prefettura. L'altro spacciatore nigeriano, invece, aveva in tasca un grammo e seicento di cocaina ed è stato denunciato, dopo essere stato colto in flagranza di reato.

