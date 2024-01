Contrasto al degrado ambientale: la Polizia Locale sequestra un cantiere

Cantiere sotto sequestro per gravi carenze ambientali. Personale specializzato della Polizia Locale di Parma ha sequestrato un’area di cantiere situata nel comparto nord della città. Agenti del Reparto Tutela dell’Ambiente di Strada del Taglio sono entrati in azione, qualche giorno fa, anche a fronte di diverse segnalazioni, in un cantiere nella zona suburbana della città, dove hanno riscontrato gravi carenze dal punto di vista del rispetto delle norme ambientali. In particolare è stata riscontrata la triturazione di rifiuti pericolosi mescolati al terreno e ad altri rifiuti da demolizione. Considerato il grave danno ambientale, legato allo scorretto trattamento e smaltimento dei rifiuti, gli agenti hanno proceduto al sequestro immediato del cantiere e al deferimento del responsabile all’autorità giudiziaria.