Noceto, Medesano e Fornovo di Taro: controlli intensificati in estate

Saranno settimane dense di attività per le Polizie Locali Bassa Val Taro e Noceto che porteranno a intensificare i controlli sui rispettivi territori. I servizi congiunti sono partiti la scorsa notte, l’attività è stata rivolta alla verifica delle condizioni psicofisiche dei conducenti mediante l’utilizzo di etilometro e precursore, nonché finalizzata all’ accertamento della regolarità dei documenti di circolazione (patente, revisione e assicurazione RCA) ed a

reprimere alcuni comportamenti tenuti dagli utenti della strada vietati dal Codice della Strada, come ad esempio l’uso di cellulare durante la guida, il mancato uso delle cinture di sicurezza.

Complessivamente sono state impiegate 4 pattuglie, con 9 operatori di Polizia Locale, coordinate dai Comandanti Luciano Ravasini e Giovanni Saviano; ciò ha permesso di monitorare le strade statali di grande comunicazione la SS9 Via Emilia, la SS357 di Fornovo e la SS62 della Cisa. Tra venerdì e sabato sono stati controllati circa 140 veicoli, sono stati sottoposti a controllo con l’etilometro 80 conducenti.

Sono stati elevati 20 verbali relativi a violazioni alle norme di comportamento del Codice della Strada. È importante che coloro che si accingono a mettersi in viaggio guidino con prudenza ed un maggior rispetto delle regole della strada, al fine di evitare conseguenze che potrebbero risultare gravi o fatali sia per se stessi, che per tutti coloro che circolano sulle strade. La raccomandazione è ovviamente quella di rispettare sempre il Codice della Strada e di mantenersi entro i limiti di velocità fanno sapere dalla Polizia Locale.

Un rapporto con il territorio, quello della Polizia locale, che non conosce pause e che anzi, in alcuni casi, si intensifica proprio nei mesi in cui i Comuni “rallentano”. I Sindaci esprimendo un plauso agli operatori di Polizia Locale dei due Comandi sottolineano il ruolo fondamentale che ha la Polizia Locale nel garantire la sicurezza sulle strade. Nelle prossime settimane i controlli congiunti delle Polizie Locale di Noceto, Medesano e Fornovo di

Taro saranno intensificati, l'obiettivo è garantire il massimo della sicurezza per consentire a tutti di trascorrere viaggi in auto tranquilli