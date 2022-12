Controlli a Langhirano, ritirate due patenti di guida

La Stazione Carabinieri di Langhirano, grazie al supporto della Compagnia di Parma, ha organizzato un servizio di controllo del territorio che ha permesso di denunciare in stato di libertà due persone e verificare la posizione amministrativa di 37 soggetti e 62 veicoli. In particolare sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Parma, per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica: un 48enne italiano di Langhirano, colto alla guida di un’autovettura, nel Comune di residenza, con tasso alcolemico di 1.5 g/l, un 32enne italiano del luogo, controllato alla guida dell'autovettura di famiglia con tasso alcolemico di 1,09 g/l.

In entrambi i casi si è proceduti al ritiro della patente di guida.