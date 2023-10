Alcol e droga, controlli al concerto di musica tecno a Tarsogno: tre denunce

Nella notte tra sabato e domenica i carabinieri della Compagnia di Borgotaro hanno effettuato un controllo straordinario del territorio finalizzato a prevenire ed eventualmente reprimere la commissione di reati, soprattutto quelli di carattere predatorio, ed eventuali illeciti amministrativi vista la concomitanza di un concerto di musica tecno che ha visto la confluenza, nella piccola frazione Tarsogno del Comune di Tornolo, di circa 500 giovani provenienti anche dalle vicine province di La Spezia e Genova.

I servizi, coordinati dal Comando Compagnia, sono stati eseguiti da 12 militari con l’impiego di 6 veicoli ai quali si sono aggiunti specifici servii tesi a contrastare violazioni alla normativa sugli stupefacenti.

Sono state controllate 120 persone e 160 vicoli. Durante le verifiche, effettuate anche con il l’etilometro a disposizione, sono state deferite alla competente AG tre persone, due del luogo e una della provincia di Genova, rispettivamente di 20, 38 e 48 anni, colte con un tasso alcolemico superiore a quello consentito dalla vigente normativa (tra 0,51 e 1,4); due sono state le patenti di guida ritirate.

In tema di controlli amministrativi i militari hanno provveduto a controllare la regolarità della documentazione del locale che ha ospitato il concerto di musica tecno, accertando sia la funzionalitàdelle uscite di sicurezza e degli estintori, sia il numero massimo di persone che vi potevano accedere. Il controllo è stato esteso anche ai 3 “buttafuori” per accertare se avessero i requisiti per svolgere tale mansione.

I carabinieri hanno focalizzato la loro attenzione sulla somministrazione di alcol a minori e sullo spaccio e consumo di sostanze stupefacenti. Su questo ultimo fronte sono state sorprese 2 persone a consumare stupefacente, entrambe del luogo, rispettivamente di 30 e 44 anni; recuperate e sequestrati 2 spinelli e due pasticche di ecstasy. Ambedue sono stati segnalati all’Autorità Amministrativa.