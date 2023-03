Ubriachi al volante, revisioni scadute ed eccesso di velocità: due denunce, 15 multe e 50 punti decurtati dalle patenti tra Langhirano e Tizzano

Controlli alla circolazione stradale dei carabinieri della Stazioni di Langhirano e Tizzano Val Parma con il supporto delle pattuglie della Sezione Radiomobile di Parma. I posti di controllo sono stati disposti sulle arterie di maggiore scorrimento con l’identificazione di 110 persone e il controllo di 59 veicoli, diverse le violazioni accertate mediante il telelaser e l’etilometro.

Complessivamente sono state elevate circa 15 contravvenzioni al codice della strada di cui 6 per eccesso di velocità. Le altre per la revisione scaduta o perché il veicolo veniva utilizzato nonostante ne fosse stata sospesa la circolazione, in questo caso il mezzo è stato sottoposto a fermo amministrativo. Gli importi delle violazioni ammontano a circa 4.000 mila euro e sono stati decurtati circa 50 punti.

Denunciati per guida in stato d’ebbrezza un uomo ed una donna. L’uomo è stato trovato con un tasso alcolemico pari a 1,25 G/L mentre la donna con 0,87 G/L. Per entrambi oltre la denuncia la sanzione amministrativa della sospensione della patente. Denunciato anche in quanto irregolare sul territorio nazionale un 30enne albanese.