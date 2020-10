Controlli anti-Covid, chiuso un bar in via Fleming: clienti poco 'distanti' e senza mascherina

I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Parma, assieme ai militari della Compagnia, nell’ambito del controllo straordinario per assicurare la piena attuazione delle misure di contenimento del contagio da Covid-19, hanno effettuato diverse ispezioni. In particolare, in Via De Gasperi, presso il mercato cittadino, hanno controllato un venditore ambulante di frutta che, al termine, è stato sanzionato con la violazione amministrativa di 400 euro e l’immediata sospensione dell’attività per un giorno, in quanto non esponeva, per la clientela, i previsti dispenser di gel igenizzante. Sempre a Parma, in via Fleming, è stato chiuso un bar per tre giorni ed al legale rappresentante è stata elevata la sanzione di 400 euro in quanto è stata riscontrata la mancata distanza di sicurezza tra gli avventori privi dei dispostivi individuali di protezione.

