Controlli anti Covid durante la movida: chiuso un locale in via Farini

Proseguono anche nel fine settimana i controlli delle forze dell'ordine per verificare il rispetto delle normative previste per quanto riguarda le restrizioni per il contenimento del contagio da Covid-19- Nel corso delle ultime serate sono stati controllati numerosi clienti di alcuni locali della movida, oltre alle verifiche effettuate nei confronti delle persone che si trovavano in strada. L'azione di polizia di Stato e polizia locale si è orientata all'individuazione di eventuali violazioni delle norme, sia per quanto rigurda le singole persone sia per le attività commerciali. Un locale di via Farini è stato infatti temporaneamente chiuso per il mancato rispetto delle normative sulgli assembramenti

