Controlli anti-Covid: in piazzale Sicilia si festeggia con una grigliata

La vigilia del lockdown ha fatto registrare eccessi di ogni tipo: folle in strada, assembramenti in piazze con ragazzi senza mascherine, e una grigliata in compagnia. E' successo in piazzale Sicilia, dove una quindicina di ragazzi si sono dati appuntamento per l'ultima scampagnata prima che Parma, come l'Emilia Romagna, passasse da zona gialla a zona arancione. Le pattuglie della Polizia, avvertite dai residenti in zona, al loro arrivo hanno trovato la griglia per il barbecue e la carne pronta per essere cucinata. Insomma, c'era aria di festa, ma il mancato rispetto delle regole ha fatto scaltare la fine anticipata del ritrovo, condita da una multa per i giovani.