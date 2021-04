Controlli anticovid in centro: 16 persone sanzionate e 2 bar chiusi

Sedici persone sanzionate per essersi spostate a Parma senza nessuna motivazione, due bar chiusi e due persone multate pochè trovate senza mascherina. E' questo il bilancio dei controlli interforze - polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale - messi in atto nel corso delle giornate di venerdì 2 e di sabato 3 aprile.

L’attività degli agenti è stata comunque improntata a regole di buon senso nei confronti di tutti coloro che erano presenti in città, in particolare nelle aree verdi nei pressi delle loro abitazioni, alla ricerca di una “normalità” ormai perduta da tempo. Sono state identificate 590 persone e sono stati controllati 74 esercizi pubblici, aperti esclusivamente il servizio da asporto.

Sono state sanzionate 16 persone perchè si sono spostate da altre province senza nessun giustificato motivo: 2 perrsone sono state sorprese senza mascherina. Una persona è stata trovata in giro dopo le 22 senza una giustificazione valida: era ubriaco ed è stato sanzionato anche per ubriachezza molesta.

Sono stati chiusi due bar nella zona sud della città, in seguito ad alcune segnalazioni alla polizia: in entrambi i locali veniva somministrato cibo e bevande all’interno, in violazione alle regole per il contrasto del contagio da Covid-19. Ad entrambi è stata applicata anche la chiusura provvisoria per 5 giorni.