Controlli antiCovid in centro: multate 4 persone senza mascherina e 3 a Parma senza motivo

Nei giorni scorsi polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale hanno effettuato numerosi controlli interforze in centro storico per verificare il rispetto delle norme anticontagio stabilite per la zona rossa. Nel corso delle verifiche, che hanno impegnato in totale 25 pattuglie, le forze dell'ordine hanno sanzionato quattro persone, che si trovavano in strada senza mascherina. Altre tre persone sono state multate perchè avevano raggiunto Parma da alcuni comuni limitrofi, senza giustificazione. I controlli si sono concentrati tra via Farini, piazzale della Pace, via Cavour e il quartiere Oltretorrente. In totale sono stati controllate 47 persone e 7 locali, tutti rispettosi della normativa anticontagio.