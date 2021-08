Controlli antidroga dei carabinieri, denunciato un 44enne: segnalate sei persone in Prefettura

Controlli dei carabinieri di Parma nel corso del week end appena trascorso. I militari hanno ispezionato i luoghi più 'caldi' per quanto riguarda lo spaccio ed il consumo di droga. Sono state identificate più di 50 persone e sequestrate varie dosi di hashish e cocaina. Un 44enne italiano è stato controllato in centro: nel corso di una perquisizione è stato trovato in possesso di alcune dose di hashish. Per lui è scattata una denuncia per possesso di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Sei persone sono invece state segnalate come consumatori alla Prefettura di Parma: si tratta di persone di età compresa tra i 20 ed i 40 anni, sorprese con modiche quantità di cocaina ed hashihs.