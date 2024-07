Arrestato un latitante, denunciati 4 ubriachi alla guida e un 50enne per spaccio di cocaina

I carabinieri della Compagnia di Fidenza, che hanno competenza su quasi tutta la bassa parmense, nella serata di domenica hanno messo in campo un dispositivo rinforzato, con uomini e donne in uniforme e in borghese, volto alla prevenzione dei reati in genere, al controllo della circolazione stradale e alla repressione dello spaccio di stupefacenti.

Durante i controlli, i militari hanno identificato e arrestato un giovane della provincia, destinatario di un ordine di cattura emesso dalla Procura di Bologna per reati contro il patrimonio commessi due anni fa. Il ragazzo è stato collocato in una struttura di sostegno per minorenni, in regime di arresti domiciliari.

Un altro soggetto, sottoposto a medesima misura nel comune di Roccabianca, su disposizione di una Procura della Repubblica di altra regione, invece, essendo stato controllato lungo la via pubblica è stato denunciato a piede libero per evasione.

Le verifiche finalizzate al rispetto dei dettami del codice della strada hanno consentito di denunciare quattro persone per guida in stato di ebbrezza alcolica: tra le sanzioni, la più grave a carico di un moldavo 39enne, residente a Fidenza, colto alla guida della sua auto con quasi 2 gr\l di alcol nel sangue, che si è visto ritirare la patente e sequestrare la vettura ai fini di confisca.

Otto in totale le persone sorprese con stupefacenti. Per un cinquantenne di Fiorenzuola, che occultava nelle tasche 6 dosi di cocaina, oltre al sequestro è scattata la denuncia a piede libero per detenzione di stupefacente ai fini di spaccio. Per tutti gli altri, invece, 3 marocchini, 1 tunisino, 1 rumeno e un parmigiano venticinquenne, segnalazione alla Prefettura come consumatori per avere avuto la disponibilità di modiche quantità di hashish e marijuana.

Nel corso del servizio, infine, un marocchino cinquantenne residente a Sorbolo, che creava scompiglio a Colorno, è stato contravvenzionato per ubriachezza molesta e un trentenne di Colorno è stato sanzionato per eccesso di velocità e guida pericolosa in quanto viaggiava sulla statale Asolana in sella alla sua potente motocicletta non rispettando i limiti di velocità.

Controllate in totale oltre 100 persone e una settantina di macchine. Servizi di questo genere, improntati alla massima visibilità, utili a innalzare il livello di sicurezza percepita, proseguiranno anche nelle prossime settimane.