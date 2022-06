Picchia l'amica durante la festa in villa: denunciato 26enne in Valceno. E a Calestano 70enne approfitta dell'assenza del vicino per rubargli in casa mobili e attrezzi

Controlli, in questi giorni, da parte dei Carabinieri della Compagnia di Borgotaro, il cui scopo è stato quello di prevenire e reprimere reati. Identificate oltre 200 persone, controllate 190 autovetture mentre sono state denunciate 6 persone: per furto, percosse, simulazione di reato, guida in stato di ebbrezza e detenzione di oggetti idonei ad offendere e diverse persone segnalate alla competente autorità amministrativa per ubriachezza e quali assuntori di sostanze stupefacenti sequestrando circa 5 grammi di hashish. I Carabinieri di Calestano hanno denunciato una 70enne per furto che, approfittando dell’assenza del vicino di casa, ripetutamente entrava nella proprietà asportando oggetti di arredamento ed attrezzi agricoli. Sempre i militari di Calestano hanno denunciato un 50enne per simulazione di reato in quanto ha falsamente denunciato il furto della sua autovettura per non pagare la sanzione di oltre 800 euro poiché la sua autovettura era parcheggiata sulla pubblica via senza copertura assicurativa.

I Carabinieri della Stazione di Bardi hanno denunciato per percosse un 26enne parmigiano che durante una festa privata in una villa dell’alta Valceno picchiava un’amica. Per guida in stato d’ebbrezza è stato denunciato, dai Carabinieri della Stazione di Berceto, un 50enne. Lo stesso, perdeva il controllo dell’autovettura fermando la corsa contro dei mezzi parcheggiati. La pattuglia intervenuta ha accertato che l’uomo guidava con un tasso alcolemico di grammi/litro 2,51 (il massimo tollerato per legge è di grammi/litro 0,49), pertanto è stata ritirata la patente di guida è sequestrata l’autovettura. Per ultimo i Carabinieri dell’Aliquota? Radiomobile hanno denunciato un 30enne albanese ed un 37enne parmigiano poiché il primo aggrediva dei passanti nel centro storico di Borgotaro con una catena, mentre il secondo veniva controllato presso la Stazione Ferroviaria di Borgotaro e trovato con un pugnale di cui è vietato il porto. Entrambi dovranno rispondere di porto di armi in luogo pubblico