Alla guida ubriachi per le strade di Fidenza: due denunce e patenti ritirate

Numerosi sono stati i controlli dei carabinieri della Compagnia di Fidenza nel fine settimana, con numerose pattuglie dislocate in tutta la giurisdizione e in fasce orarie diversificate, monitorando principalmente le cosiddette “zone nevralgiche” e di maggiore transito.

L’attività ha permesso di riscontare diverse violazioni al codice della strada, sanzionati dai militari del Nucleo Radiomobile e delle Stazioni di Busseto, Fontanellato, San Secondo Parmense, Polesine Zibello e Soragna. Purtroppo nonostante tutta l’attività di prevenzione che si svolge e l’aiuto della tecnologia con impianti vivavoce, diversi automobilisti sono stati sanzionati per l’uso del cellulare alla guida, il mancato rispetto dei limiti di velocità, sorpassi in zona vietata e mancato uso della cintura di sicurezza nei sedili posteriori (che rischiano lesioni molto gravi in caso di tamponamenti anche a velocità ridotta nei centri abitati).

A Fidenza due persone, un uomo e una donna entrambi 30enni, sono state colte alla guida in stato di ebbrezza: il primo con tasso pari a 1,97 g/l, la seconda con tasso di 0,84 g/l. Per loro è scattata una denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Parma e l’immediato ritiro della patente di guida. Un cittadino albanese 28enne è stato colto alla guida di un’autovettura senza patente di guida: inevitabile la sanzione amministrativa superiore a 3.000 euro e il fermo amministrativo del veicolo condotto.? Nella “bassa” le pattuglie delle Stazioni di Polesine Zibello, San Secondo e Soragna hanno contestato violazioni amministrative a 6 persone di età compresa fra i 23 e i 56 anni poiché trovate in possesso di modiche quantità di sostanza stupefacente per uso personale (hashish, marijuana e cocaina).

Per due uomini di nazionalità italiana, il primo 23enne il secondo 56enne, oltre al sequestro amministrativo è stato disposto anche il ritiro della patente di guida per 30 giorni.

I servizi di prevenzione hanno finora permesso di controllare complessivamente 162 automezzi e identificare 197 persone e continueranno con particolare incisività nei prossimi giorni.