Salsomaggiore al setaccio: arrestato 62enne, deve scontare 7 anni di carcere

Nella giornata di ieri i Carabinieri della Compagnia di Salsomaggiore Terme, hanno messo in campo un dispositivo con l’impiego di pattuglie delle sette Stazioni dipendenti, del Radiomobile e personale in abiti civili, per effettuare un controllo straordinario del territorio di competenza a largo raggio, finalizzato al contrasto dello spaccio di stupefacenti e dei reati predatori e a garantire la sicurezza stradale. Nel corso dei controlli, effettuati anche con i precursori e l’etilometro, sono stati sottoposti ad alcol test circa 30 automobilisti. Tra questi, uno è stato sanzionato amministrativamente, poiché il tasso alcoolico rilevato, pur oltre il limite legale, era sotto la soglia per la quale è prevista la denuncia penale.

Nel corso del servizio, una parte del personale impegnato nei controlli è stato impiegato nell’esecuzione di un provvedimento di carcerazione emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Napoli nei confronti di un 62enne campano. L’uomo, che si trovava nel territorio salsese in quanto sottoposto ad una misura alternativa alla detenzione è stato raggiunto dal provvedimento restrittivo per un cumulo pena di oltre 7 anni. Il 62enne una volta espletate le formalità di rito è stato associato al carcere di Parma all’interno del quale dovrà permanere fino al 2031.

Nel corso dell’attività non sono mancati i controlli finalizzati a contrastare la vendita ed il consumo di stupefacenti. Sono stati segnalati alla Prefettura di Parma 2 giovani 20enni perché trovati in possesso di modiche quantità di hashish, che sono state sottoposte a sequestro.

Infine uno straniero, privo di documenti e irregolare sul territorio nazionale, è stato denunciato ai sensi della legge sull’immigrazione e avviato agli uffici competenti per regolarizzare la sua posizione sul territorio italiano.