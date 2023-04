Borgotaro, un neo patentato e un 49enne guidavano ubriachi: denuncia e patente ritirata

Controlli alla circolazione stradale da parte dei carabinieri della Compagnia di Borgotaro. Le pattuglie dell’Aliquota Radiomobile e delle Stazioni hanno effettuato diversi posti di controlli, sulle principali vie di comunicazione ed all’uscita del casello autostradale di Borgotaro, identificando 80 persone e verificato 50 autovetture.

Diverse le sanzioni amministrative elevate per inosservanza al Codice della strada e due denunce nei confronti di un 49enne residente in Provincia di Massa Carrara e di un 19enne valtarese neo patento. Entrambi sono stati trovati alla guida con un tasso alcolemico oltre i limiti consentiti. Oltre alla denuncia anche il ritiro della patente di guida. Sempre nel corso dei controlli i militari sono intervenuti a Borgotaro nei pressi di un locale, in centro, in quanto segnalato un uomo in evidente stato di alterazione alcolica che importunava i clienti. Sul posto è stato identificato un 44enne che è stato sanzionato amministrativamente per ubriachezza.