Controlli dei carabinieri al parco Ducale: denunce e sequestri di droga

I carabinieri del comando provinciale di Parma hanno effettuato alcuni controlli all'interno del parco Ducale. L'obiettivo era contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti all'interno dell'area verde più grande della città. Sei cittadini, di età compresa tra i 25 ed i 30 anni, sono stati identificati e segnalati alla Prefettura di Parma come consumatori di droga: sono infatti stati trovati in possesso di modiche quantità di droga, complessivamente 7 grammi di sostanze stupefacenti di vario tipo. Un 17enne, trovato in possesso di un coltello a serramanico, è stato denunciato alla Procura dei minori di Bologna per porto di oggetti atti ad offendere. Il giovane, irregolare sul territorio italiano, è stato affidato ad una comunità.

