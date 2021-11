Controlli dei carabinieri in centro: cinque denunce

Continua serrata l’attività di contrasto alla criminalità diffusa da parte dei carabinieri di Parma che nel corso del pomeriggio e sera di ieri hanno effettuato un controllo straordinario del territorio, denunciando in stato di libertà un 23enne di Parma residente a Collecchio per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Controllato in via Marmolada è stato trovato in possesso di 10 grammi di cocaina, della somma di 90 euro e del necessario per il confezionamento.

In via Garibaldi è stato fermato un 27enne pakistano residente a Reggio Emilia, già noto alle forze dell’ordine che, alla vista della pattuglia ha tentato di nascondersi. Al termine dei controlli è stato denunciato per inosservanza del divieto di ritorno nel comune di Parma per tre anni emesso dalla competente autorità lo scorso 16 di novembre.

Per ultimo è stato denunciato per furto un 47enne rumeno in Italia senza fissa dimora e gravato da diversi precedenti polizia che, in Borgo Tanzi, è stato fermato dalla pattuglia dopo aver sottratto dalla borsa di una 59enne il portafoglio contenente la somma di 120 euro.

Nel corso dei controlli alla circolazione stradale sono stati fermati un 44enne ed un 32enne di origine marocchina. Il 44enne, autista del mezzo, è stato denunciato per guida in stato d’ebbrezza mentre, il più giovane è stato denunciato per la mancata regolarizzazione della sua posizione sul territorio nazionale.

Segnalate alle competenti autorità amministrative 4 assuntori di sostanze stupefacenti.