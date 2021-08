Controlli dei carabinieri in centro: denunce e sequestro di eroina e marijuana

Un 47enne senegalese si è opposto ai controlli in Pilotta ed è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale

Proseguono i controlli del territorio disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Parma. Nella serata di ieri i militari hanno effettettuato un servizio in centro storico e nelle aree più sensibili della città. Sono state fermate più di 100 persone, controllati diversi veicoli: sono state comminate 5 multe, oltre al sequestro di varie dosi di eroina e marijuana.

In Strada della Cisa è stato controllato un 34enne pregiudicato gravato da foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Parma per 3 anni a partire dal 2019. L’uomo è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria per inosservanza delle

disposizioni emesse dall’Autorità;

In Pilotta è stato identificato e denunciato un cittadino senegalese di 47 anni, già gravato da precedenti di polizia, irregolare sul territorio italiano, per non aver ottemperato all’obbligo di espulsione. L’uomo si è opposto con forza ai controlli ed è stato quindi denunciato alla Procura della Repubblica di Parma per resistenza a pubblico ufficiale

A San Pancrazio, i militari della locale stazione carabinieri denunciavano per furto aggravato un cittadino moldavo di 26 anni. L’uomo è ritenuto responsabile di un furto all’interno di un'azienda del posto: ha infatti rubato il denaro presente all'interno di un distributore di bevande,