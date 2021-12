Controlli dei carabinieri su armi e munizioni: tre denunce

Nella giornata di ieri, 16 dicembre, i carabinieri della Compagnia di Parma hanno controllato i detentori di armi e munizionamenti.

I militari hanno eseguito dei controlli nelle abitazioni e hanno denunciato un 67enne di Neviano degli Arduini, trovato in possesso di oltre 40 munizioni superiore al limite massimo consentito e per non aver custodito l’arma nei modi previsti, lasciandola in un cassetto con il serbatoio inserito.

A Traversetolo sono stati denunciati un 58enne ed un 40enne: sono stati trovati in possesso di numerosi armi e munizioni, legalmente detenute avendo omesso di dichiarare lo spostamento del luogo di detenzione dell’arma (in passato residenti a Neviano degli Arduini).

Tutte le armi e le munizioni sono state sequestrate in attesa delle disposizioni dell’Autorità Giudiziaria.